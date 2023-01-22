اليونان تطلع دولا أوروبية على جهودها في ضمان أمنهم في وجه المهاجرين

أطلعت وزارة حماية المواطنين اليونانيين، سفراء 27 دولة غربية، على التدابير التي اتخذتها أثينا لحماية حدودها مع تركيا، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى اليونان.

ونظم وزير شؤون حماية المدنيين اليوناني، تاكيس ثيودوريكاكوس، زيارة لسفراء 27 دولة أوروبية في أثينا، بينهم سفير بريطانيا، إلى ميناء "ألكسندروبوليس"، الذي يعتبر ممرا لإمداد أوكرانيا، ودول أوروبا الشرقية بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح ثيودوريكاكوس، أن اليونان شرعت بإقامة سياج إضافي بطول 35 كلم، ضمن مشروع " أكريتاس" بتكلفة بلغت 100 مليون يورو، على طول الحدود البرية مع تركيا في إيفروس، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وأطلع السفراء على السياج القائم، بطول 37.5 كلم.

وأضاف، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية شرط أساسي لضمان أمن الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن الجهود اليونانية وحدها غير كافية، وأن ضمان الأمن يتطلب تكاتف جهود الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.

ونوه، بأن اجتماع السفراء في اليونان يعبر عن الإرادة الأوروبية بتأمين حدود أوروبا مع تركيا، وتطبيق القانون الدولي، فضلا عن تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة.

وفقا لثيودوريكاكوس، في العام 2022، منعت اليونان 260 ألف مهاجر غير شرعي من دخول أوروبا عبر أراضيها، وتم اعتقال حوالي 1500 من المهربين.

وحمل ثيودوريكاكوس، تركيا مسؤولية تضعضع أمن حدود بلاده، مدعيا أن تركيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها إلى الحدود الأوروبية، بل وتشجعها.

المصدر: نوفوستي