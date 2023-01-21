القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن شن ضربة جماعية ضد حركة "الشباب" في الصومال

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا شن ضربة جماعية للدفاع عن النفس في 20 يناير 2023 ضد حركة "الشباب"، بناء على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وفي بيان لها، قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا: "بناء على طلب من الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعما لاشتباكات الجيش الوطني الصومالي ضد حركة "الشباب"، شنت القيادة الأمريكية في إفريقيا ضربة جماعية للدفاع عن النفس في 20 يناير 2023".

وأضاف البيان: "وقعت الضربة على بعد حوالي 260 كيلومترًا شمال شرق مقديشو بالقرب من جالكاد بالصومال حيث انخرطت قوات الجيش الوطني الصومالي في قتال عنيف في أعقاب هجوم معقد وممتد ومكثف من قبل أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب".

وتابع البيان: "تشير التقديرات إلى أن الأعمال المشتركة التي قامت بها القوات الشريكة على الأرض والضربة الجماعية للدفاع عن النفس قد أسفرت عن تدمير ثلاث مركبات ومقتل ما يقرب من ثلاثين إرهابيا من حركة الشباب".

وأكمل: "بالنظر إلى بعد مكان القتال، تقدر القيادة أنه لم يصب أو يقتل مدنيون".

المصدر: RT