أكد أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق في مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن سلطات كييف لم تضيّع فرصة كسب الصراع العسكري مع روسيا فحسب، وإنما ضيّعت السياسة الداخلية أيضا.

وتأتي التصريحات المتتابعة لأريستوفيتش، بعد مضي أسبوع على استقالته التي أثارت الكثير من الجدل عندما وصفها متابعون بأنها جاءت بسبب عدم امتثاله لـ"السيناريو" الذي وضعه زيلينسكي و"خروجه عن النص" .

إقرأ المزيد

وقال في مقطع فيديو على قناته في "تيلغرام": "لم نفقد فرصة النصر العسكري فحسب، بل أهدرنا الوقت، وبدأ الروس في عملية التعبئة، واستعادوا الوضع في الجبهة، بل وخلقوا التفوق لصالحهم في بعض الأماكن."

وأضاف: "لم يقتصر الأمر على عدم منح الغرب أسلحة لنا، بل تعدّاها إلى إضاعتنا فرصة عامة - سياسية داخلية ودولية".

وشدّد على أن كييف أهدرت فرصتين، فرصة الحصول على دعم عسكري كامل وفي الوقت المناسب من الدول الغربية، والثانية، والأهم من ذلك، أن الشعب الأوكراني بأكمله "سوف يسقط"، وفي رأيه، هذا يعتبر خليط سيء من الخسارة.

وخلص إلى أنه "نحن في خضم المؤامرة، التي خسرنا بسببها 450 عاما متتالية. إن تاريخ أوكرانيا بأكمله هو عبارة عن جهد بطولي في ساحة المعركة، وفي النهاية تم قتلنا."

المصدر: نوفوستي