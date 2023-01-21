مسيرة لدعم دونباس في جنوب غرب فرنسا

نظمت جمعية "أنقذوا دونباس" مسيرة دعم لدونباس يوم السبت في مدينة تارب (منطقة أوكسيتانيا) في جنوب غرب فرنسا.

وذكرت تاس نقلا عن رئيسة الجمعية آنا نوفيكوفا-بيرن: "تم العمل بهدوء، وكان ضباط الشرطة في مكان قريب ووفروا لنا الحماية والأمن". مضيفة "شارك الناس من مدن مختلفة في المسيرة."

وفقا لنوفيكوفا-بيرن، عارض المشاركون توريد الأسلحة إلى أوكرانيا معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا للصراع.

وأضافت نوفيكوفا-بيرن: "نعتزم مواصلة هذه المسيرات في فبراير"، مشيرا إلى أن المسيرة القادمة قد تجري في منطقة ليون.

خلال المسيرة، حمل المشاركون الأعلام الروسية والفرنسية، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها عبارات:"لا تمييز"، "لا للناتو". كما ردد المشاركون شعارات تطالب بوقف دعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

في وقت سابق، نظمت الجمعية العديد من الإجراءات الداعمة لدونباس. منها، تنظيم اعتصام في سبتمبر 2022 في مدينة باو في جنوب غرب فرنسا. وفي نوفمبر من نفس العام، الاعتصام في باريس بالقرب من برج إيفل.

المصدر: تاس