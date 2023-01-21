طالب مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين، بمعاقبة فلاديمير زيلينسكي، بسبب عمله في التلفزيون الروسي، ومدحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2013.

وأشار سوسكين، إلى أن زيلينسكي، يزيل بشكل غير قانوني السياسيين الذين لا يحبونه، لكن يمكن اتهامه هو نفسه بالعمل في التلفزيون الروسي.

وقال: "خذ زيلينسكي على سبيل المثال، انظر كيف كان يؤدي دور رجل استعراض في روسيا، في برامج رأس السنة الجديدة في 2013-2014 وما إلى ذلك، حيث كان يمجد بوتين وآخرين هناك، لذلك من الضروري أن يتم تسليم زيلينسكي فورا، إذا جاز التعبير، إلى المكان المناسب له".

ووفقا للمستشار، فإن السياسة الحالية التي تنتهجها كييف في محاكمة السياسيين المرفوضين غير قانونية، واستشهد سوسكين بمثال العزل غير المبرر لرئيس المحكمة الدستورية ألكسندر توبيتسكي، وإقالة رئيس بلدية تشرنيغوف فلاديسلاف أتروشينكو.

وأضاف، على نفس الشاكلة يمكن للمرء أن يلوم الزعيم الأوكراني، متذكرا حياته المهنية في التمثيل.

وقبل مسيرته السياسية، كان زيلينسكي رجل استعراض وممثل، وشارك بنشاط في المشاريع الروسية، في الفترة من 1998 إلى 2003، لعب الدور الرئيسي في "كفرتال 95" لصالح البرنامج الكوميدي الروسي "كي في إن".

وكان الرئيس الأوكراني، أحد ممثلي "الموجة الجديدة" الرائدة في الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013، كما استضاف موكب النجوم للعام الجديد 2012، وفي عامي 2013 و2014 عمل كمشارك في البرنامج.

المصدر: نوفوستي