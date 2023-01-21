بسبب "ليوبارد".. رئيسة "لجنة الدفاع" في البوندستاغ تطالب الجميع بتهنئة بوتين

هنّأت رئيسة "لجنة الدفاع" في البوندستاغ، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الرفض المستمر للسلطات الألمانية نقل دبابات "ليوبارد" إلى الجانب الأوكراني.

ونقلت قناة N-TV عن زيمرمان قولها إنه "بالإمكان تهنئة الرئيس بوتين على عدم اتخاذ قرار بشأن الدبابات".

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وفي السياق ذاته، انتقدت تردّد السلطات الألمانية في هذه القضية.

وبحسب رأيها، فإن موقف المستشار الألماني أولاف شولتس يدل على عدم رغبة برلين في دعم أوكرانيا بصورة نشطة.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن حلفاء ألمانيا لم يتمكنوا بعد من إقناع قيادة البلاد بالسماح بتزويد كييف بدبابات "ليوبارد".

وأشارت الصحيفة إلى تقارير إعلامية ألمانية تفيد بأن المستشار شولتس يعتزم الاعتماد على الرأي العام في ألمانيا بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك توريد الدبابات.

المصدر: RT