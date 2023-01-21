أشارت صحيفة "بيزنس إنسايدر" إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية السابقة كريستينا لامبريخت حظرت جرد دبابات ليوبارد، خوفا من زيادة ضغوط الحلفاء في مسألة توريدها لأوكرانيا

وأفادت الصحيفة نقلا عن عدة مصادر في وزارة الدفاع الألمانية: "قبل أسبوع واحد فقط من استقالتها، أصدرت وزيرة الدفاع السابقة كريستينا لامبريخت تعليمات للمسؤولين بعدم إجراء جرد لدبابتي ليوبارد 1 وليوبارد 2. وهذا على الرغم من حقيقة أن ممثلي وزارتها قد عرضوا سابقا إحصاء الدبابات حتى يتمكنوا من تقديم معلومات حول عمليات التسليم المحتملة".

وفقا لمصادر الصحيفة، حاولت لامبريخت إبعاد الشكوك من أولاف شولز بعدم الرغبة في نقل المعدات إلى أوكرانيا، حيث "يمكن تفسير جرد البوندسفير للدبابات الجاهزة للقتال على أنه إشارة على الاستعداد لإرسالها."

بخلاف ذلك، سيتعين على المستشار الألماني وإدارته تبرير موقفهم، بالنظر إلى اقتراب موعد الاجتماع في قاعدة رامشتاين، حيث يتوقع جميع المشاركين الحصول على موافقة ألمانيا على توريد الدبابات للقوات المسلحة لأوكرانيا.

يطالب نظام كييف بالعربات المدرعة للعمليات الهجومية منذ عدة أشهر. وعدت السلطات البريطانية أوكرانيا بنقل تشالنجر2، بينما قالت واشنطن إنها لا ترى أي فائدة من نقل أبرامز حتى الآن. لا يزال ليوبارد حجر عثرة في الاجتماع الأخير لمجموعة اتصال الناتو في قاعدة رامشتاين. في الوقت نفسه ، وعد وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس بأن برلين ستواصل النظر في هذه المسألة.

المصدر: ريا نوفوستي