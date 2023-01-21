رغم رفض برلين.. "دول البلطيق" تحثها على اتخاذ قرار تصعيدي يتعلق بـ"ليوبارد"

أعلن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس، أن دول البلطيق الثلاث، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، تنادي برلين لتسليم دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

وأعلن الوزير لاندسبيرجيس ذلك على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، وقال: "نحن، وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، طالبنا ألمانيا بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا حالا".

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وبحسب قوله، يجب القيام بذلك دون تأخير من أجل "مساعدة أوكرانيا واستعادة السلام بسرعة في أوروبا".

وأضاف: "ألمانيا، كدولة رائدة في أوروبا من حيث قوتها، لديها مسؤولية خاصة"

يُشار إلى أن نائب الأمين العام لحلف الناتو أنجوس لابسلي قال في مقابلة مع وكالةBNS اليوم السبت، إن أعضاء الناتو، كدول ذات سيادة، تقوم باتخاذ القرارات بشأن المساعدة العسكرية لأوكرانيا بمفردها."

وأشار إلى أن "القرارات المتعلقة بنقل الأسلحة إلى أوكرانيا ليست قرارات حلف الناتو، وإنما يقوم باتخاذها الحلفاء على اعتبارها دولا ذات سيادة"، وهو ما ينطبق أيضا على مسألة توريد الدبابات.

المصدر: تاس