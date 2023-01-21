2 إلى 6 آلاف دولار تكلفة تهريب الأوكراني الواحد من الخدمة العسكرية

أفاد جهاز الأمن الأوكراني بالكشف عن 4 شبكات غير شرعية تقوم بنقل الشبان في سن التجنيد إلى الخارج في مناطق ميكولايف وأوديسا وريفني وخميلنيتسكي.

هذا وفي وقت سابق، قام البرلمان الأوكراني، بناءً على اقتراح فلاديمير زيلينسكي، بتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما، حتى 19 فبراير 2023.

وفي إطار تلك الأحكام، تُحظر مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما من أوكرانيا طوال فترة سريان الأحكام العرفية.

وقال بيان الأمن الأوكراني: "تمكّن جهاز الأمن من حظر 4 قنوات للسفر غير القانوني إلى الخارج لمواطنين أوكرانيين في سن التجنيد. ونتيجة للإجراءات التحقيقية والعملياتية على مراحل متعدّدة في عدة مناطق من أوكرانيا، تم اعتقال منظمي "الاتجار" غير المشروع."

وأشارت الدائرة الأمنية إلى أن متوسط ​​تكلفة تقديم هذه الخدمات تتراوح بين 2000 و6000 آلاف دولار أمريكي، وذلك بحسب إلحاحية المغادرة وبُعد المنطقة.

المصدر: نوفوستي