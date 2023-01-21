الدفاع الروسية تعلن تحرير قرية دفوريتش في محور دونيتسك والسيطرة على مواقع مهمة في زاباروجيه

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قرية دفوريتش في محور دونيتسك، فضلا عن السيطرة على مواقع مهمة في زاباروجيه، وسط تقدم القوات على كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، استهدفت قواتنا وحدات لواء الدفاع الأوكراني الإقليمي 103 في قرية بيريستوفوي بمنطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 35 جنديا أوكرانيا، كما دمرت قواتنا مستودع ذخيرة مدفعية للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية أولشانا بمنطقة خاركوف.

في محور كراسني ليمانسك، استهدفت قواتنا وحدات لواء الدفاع الإقليمي رقم 111 في مناطق تورسكوي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تصفية تم أكثر من 20 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر D-20، ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع.

في محور دونيتسك سيطرت قواتنا على قرية دفوريتش في جمهورية دونيتسك، وتكبد الجيش الأوكراني خسائر وصلت إلى 50 بين قتيل وجريح وتم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز D-20 و D-30، كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية فوديان بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير رادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع AN / TPQ-37 بالقرب من قرية مالينوفكا.

في محور زابوروجيه، تمكنت قواتنا من السيطرة على مواقع مهمة، وتم تصفية أكثر من 30 مسلحا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ومدفع هاوتزر D-20.

أسقطت قواتنا مقاتلة أوكرانية من طراز Su-24 بالقرب من قرية فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم إسقاط مروحية من طراز Mi-8 تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية لوزوفايا بمنطقة خاركوف.

تم اعتراض ثلاث قاذفات صواريخ HIMARS و Uragan ، بالإضافة إلى صاروخ مضاد للرادار HARM في مناطق فاسيليفكا وغرزوفوي في زاباروجيه.



المصدر: وزارة الدفاع الروسية