غضب في اليابان بعد ظهور رسوم مخيفة على وجوه الأطفال.. والسلطات تفتح تحقيقا

فتحت شرطة مدينة نومازو بمحافظة شيزوكا اليابانية، تحقيقا في أنشطة معلمي إحدى رياض الأطفال الخاصة، إثر قيامهم بتلوين وجوه الأطفال بمناسبة عيد "الهالوين".

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وأوضحت صحيفة Asahi اليابانية، أن الشرطة اليابانية تلقت عدة شكاوى من بعض موظفي الروضة، برسم زملائهم على وجوه الأطفال بألوان مائية بمناسبة الهالوين، ما تسبب بفزع الأطفال، وبدأوا في البكاء عند رؤية صورهم.

وأضافت الصحيفة، أن المعلمين قاموا بتصوير الأطفال، ونشروا هذه المقاطع عبر تطبيق LINE messenger.

وقد اعتبر بعض العاملين في الروضة، أن زملاءهم أساءوا معاملة الأطفال، ما دفعهم لتقديم شكوى ضدهم إلى مكتب رئيس البلدية.

ومن جهته اعتذر عمدة مدينة نومازو، شونيتشي يوريشيجي، عن تصرف معلمي الروضة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الموقف.

كما اعتذرت إدارة الروضة عن الحادث، مؤكدة أن "تصرفات المعلمين نابعة من حبهم للأطفال".

المصدر: نوفوستي