اليابان.. طفلة تقتل والدتها بسبب هاتف

قتلت امرأة في محافظة شيزوكا اليابانية، على يد ابنتها البالغة 13 عاما، بسبب هاتف ذكي.

وأفادت الشرطة اليابانية في بيانها، بأنها تلقت بلاغا من عائلة الطفلة يوم الاثنين، وفور وصول طواقمها وجدوا الأم مضرجة بدمائها في غرفة النوم، إثر تعرضها لعدة طعنات، وفقدت حياتها بعد فترة قصيرة، وبناء على بيانات الشهود، تم استجواب الطفلة، التي أقرت بقتل أمها.

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وأضافت الشرطة، أنه أثناء استجواب الطفلة يوم الأربعاء، اعترفت أن علاقتها مع والدتها متوترة، بسبب هاتفها المحمول.

وتعتقد الشرطة أن الطفلة نصبت كمينا لوالدتها أثناء نومها، وقامت بطعنها عدة مرات، بسبب الهاتف، كما تم العثور على السكين المضرج بالدماء في المنزل.

ونظرا إلى أن الطفلة لم تبلغ سن الـ 14 عاما، ولا يمكن ملاحقتها جنائيا كونها قاصرا، فقد تم إيداعها في مؤسسة إصلاحية للأطفال، وتواصل الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

المصدر: نوفوستي