صحيفة: رفض شولتس لتزويد أوكرانيا بالدبابات يثير خيبة أمل في الولايات المتحدة

كتبت صحيفة "New York Times" أن رفض المستشار الألماني أولاف شولتس تزويد أوكرانيا بدبابات "Leopard" يؤثر بشكل كبير على الخطط العسكرية لكييف.

وقالت: "لا يخفي الأوكرانيون أنه مهما كان تقديرهم لدعم حلفائهم، فإن ما يتلقونه لا يكفي. وعندما أعلنت بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال دبابات "تشالنجر 2" لكييف، أدلى وزيرا الخارجية والدفاع الأوكرانيان بتصريح مشترك شكرا فيه الحكومة البريطانية، لكنهما أضافا أن "هذا لا يكفي لتحقيق أهداف عملياتية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين شعروا بخيبة أمل واضحة من محادثاتهم مع الحكومة الألمانية في الأسبوع الجاري.

وأضافت: "أعلنت ألمانيا في البداية أنها سترسل دبابات "Leopard" وستسمح للآخرين بعمل ذلك إذا أرسلت الولايات المتحدة دبابات "Abrams" إلى أوكرانيا أيضا. ورفضت الولايات المتحدة عمل ذلك، معلنة أن هذه الدبابة (Abrams) تستخدم الكثير من البنزين لأنها تعمل على محرك نفاث ويتطلب خط إمداد خاص لعمله في الظروف الأوكرانية".

وتابعت أنه بالرغم من أن ألمانيا لم توافق على إرسال دبابات "Leopard" في هذا الأسبوع فإنها لم تقل "لا" - على الأقل حتى الآن - مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوكرانيا لديها القليل من الوقت لشن هجوم حاسم في الربيع المقبل.

المصدر: نوفوستي