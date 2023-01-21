تركيا تلغي زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة ردا على السماح بإحراق القرآن

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن تريكا ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي إلى البلاد، بحسب ما ذكره مراسلنا.

وتأتي إلغاء الزيارة لوزير الدفاع السويدي على خلفية التطورات الأخيرة وإعطاء إذن من السلطات السويدية لبعض الجهات بإحراق القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

إلى ذلك ألغى رئيس البرلمان التركي، زيارة لرئيس البرلمان السويدي لأنقرة كانت مقررة في الـ17 من الشهر الجاري

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة أمس الجمعة وأبلغته إدانتها بأشد العبارات سماح سلطات السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي، ستافان هيرستروم، على خلفية معلومات تفيد بأن سلطات بلاده سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم، قرب سفارة أنقرة في ستوكهولم، وأبلغته بأن "تنظيم هذه الفعالية، هو استفزاز منظم يصنف على أنه جريمة كراهية، وندينه بأقسى العبارات".

وشددت الوزارة على رفضها موقف السويد إزاء هذا العمل، وأن تركيا تنتظر من السلطات المعنية عدم السماح بممارسته.

المصدر: RT