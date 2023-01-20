خبير أمريكي يتحدث عن جنون واشنطن في تحريضها كييف للهجوم على القرم

وصف الكاتب الأمريكي رود دريهر، فكرة واشنطن عن احتمال هجوم أوكراني على القرم لإعادتها لسيطرتها "بالفكرة المجنونة"، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى "تصعيد غير اعتيادي" وعواقب غير متوقّعة.

وكتب دريهر في مقال نشرته يوم الجمعة مجلة "أمريكان كونسيرفتيف".، أن السلطات الأمريكية، وبعد مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين، "بدأت تميل نحو حقيقة أن كييف قد تحتاج" إلى أموال من أجل الهجوم على شبه جزيرة القرم"، وذلك "حتى لو زادت هذه الخطوة من خطر التصعيد ".

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بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تميل إلى الاعتقاد بأن الجيش الأوكراني يجب أن يكون قادرا على ضرب أراضي القرم، وبالتالي ضمان وضع أفضل لنفسها في المفاوضات المستقبلية.

وردّ دريهر في مقاله: "يا إلهي، هؤلاء الحمقى. إن أسطول البحر الأسود الروسي يتمركز في سيفاستوبول. هل تعتبر واشنطن حقا أن توسيع الحرب إلى منطقة محصنة بشكل خطير وضرورية للغاية للأمن القومي لروسيا، فكرة جيدة ؟ ما هذا الجنون! من يستطيع التنبؤ بنتيجة ذلك؟"

وخلص إلى أنه "إذا سمحت واشنطن لأوكرانيا بمهاجمة القرم والقاعدة في سيفاستوبول، فسوف نلعب بالنار،هل نفكر في العواقب؟ وما هي مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة في المخاطرة بحرب مع روسيا ونزاع نووي كي تتمكن أوكرانيا من استعادة شبه جزيرة القرم؟ "

المصدر: تاس