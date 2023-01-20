نصيحة أمريكية لكييف: انسحبوا من أرتيوموفسك

أوصت الولايات المتحدة الأمريكية كييف، بأن تسحب قواتها من منطقة "أرتيوموفسك"، حسب ما ذكرته "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وأشار المصدر، إلى أن اهتمام كييف المتزايد بالسيطرة على المدينة "يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع"، مشيرا إلى أنّه في الوضع مع أرتيوموفسك، فإن الوقت يلعب هنا لصالح الجانب الروسي، حيث أنّ لديها المزيد من المدفعية والموارد العسكرية.

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وقالت الوكالة: "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات من أجل إعادة تجهيزها والانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطوير ... قوات مسلّحة جيّدا وتكون قادرة على شن هجوم في الجنوب."

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين سيستغرق بعض الوقت أيضا، لذلك ينبغي على كييف النظر في إمكانية "تبادل" أرتيوموفسك مقابل التدريب.

ولفت أيضا إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء عمليات عسكرية في المدينة أو حتى التحضير لشن هجوم.

المصدر: نوفوستي