واشنطن لحلفائها: أسرعوا في إرسال الأسلحة.. نحن أمام لحظة حاسمة!

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال كلمة ألقاها في قاعدة "رامشتاين"، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف أوستن في كلمته: "سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها طالما تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن هذه "لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا وعقد حاسم للعالم بأسره".

وأعلن وزير الدفاع أن الولايات المتحدة زادت من دعمها الأمني لأوكرانيا وسيتم تزويد كييف بطاريات باتريوت ومدرعات ومصفحات.

واشار إلى أن هناك إصرار من مجموعة الاتصال لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مضيفا أن الدعم الأمريكي لكييف تجاوز 26.7 مليار دولار منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال أوستن إن واشنطن ستوفر للقوات الأوكرانية التدريب والمعدات بالإضافة لما ستقدمه الدول الأوروبية.

وفي السياق نفسه أثنى وزير الدفاع الأمريكي على بولندا قائلا إنها كانت كانت رائدة من بين الدول الأوروبية لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وكذلك ألمانيا.

وعقد اليوم في ألمانيا في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية اجتماع لوزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا، برأسة لويد اوستن.

وتشكل الدول الغربية تحالفا ضاغطا على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد من مخزونها أو من قبل دول ثالثة تملكها مثل بولندا وفنلدا.

تجدر الإشارة إلى أن البوندستاغ (البرلمان الألماني) لم يصوت على هذه الخطوة، وكانت برلين قد ربطت موافقتها على خطوة إرسال دبابات "ليوبارد 2" بتقديم واشنطن دباباتها "أبرامز".

هذا وقد نشرت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة، قائمة بالمساعدات "الأمنية" الإضافية لأوكرانيا، حيث نصت الوثيقة على أن إدارة بايدن وفرت مساعدات بقيمة 27.4 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا منذ بداية عملها.

المصدر: RT + نوفوستي