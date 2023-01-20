وزارة الدفاع الأمريكية تنشر بشكل "فوري" قائمة بمساعداتها العسكرية الجديدة لأوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية قائمة بالمساعدات "الأمنية" الإضافية لأوكرانيا، حيث نصت الوثيقة على أن إدارة بايدن وفرت مساعدات بقيمة 27.4 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا منذ بداية عملها.

وقد نشرت هذه القائمة على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية، تحت عنوان "للنشر الفوري"، ونص البيان على أن وزارة الدفاع تعلن عن الإذن بتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا، ووفقا للتفويض الرئاسي، الذي تقدر قيمته بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، فإن هذا هو سحب إدارة بايدن الثلاثين للمعدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، ويضم مئات المركبات المدرعة، ودعم حاسم للدفاع الجوي الأوكراني، وغيرها من الإمكانيات الهامة الأخرى بما في ذلك:

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ذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض جو الوطنية المتقدمة NASAMS

8 أنظمة دفاع جوي Avenger

59 مدرعة Bradley القتالية للمشاة و295 ألف طلقة من ذخائر عيار 25 ملم

90 مدرعة لنقل المشاة من طراز Stryker مع 20 مدحلة ألغام

53 مركبة مضادة للألغام MRAP

350 مركبة ذات عجلات متعددة الأغراض عالية الحركة HMMWV

20 ألف طلقة مدفعية من عيار 155 ملم

حوالي 600 طلقة مدفعية عيار 155 ملم للتوجيه الدقيق

95 ألف قذيفة مدفعية عيار 105 ملم

حوالي 11800 قذيفة هاون عيار 120 ملم

ذخيرة إضافية لراجمات "هيمارس" HIMARS

12 عربة دعم بالذخيرة

6 مركبات مركز قيادة

22 مركبة تكتيكية لسحب الأسلحة

صواريخ مضادة للإشعاع عالية السرعة HARM

حوالي 2000 صاروخ مضاد للدروع

أكثر من 3 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة

معدات هدم لإزالة العوائق

ذخائر كليمور المضادة للأفراد

أجهزة الرؤية الليلية

قطع غيار ومعدات ميدانية أخرى.

وجاء في البيان: "تظهر الهجمات الجوية الأخيرة التي شنها الكرملين على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا مرة أخرى التأثير المدمر للحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا، فيما توفر هذه الحزمة ذخائر HASMAS وأنظمة دفاع جوي Avenger لمساعدة أوكرانيا على مواجهة مجموعة من التهديدات قصيرة ومتوسطة المدى وتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني متعدد المستويات. كما توفر 59 مدرعة Bradley المدرجة في هذه الحزمة، إلى جانب 50 مدرعة أخرى من نفس الطراز تم نقلها في 6 يناير، و90 مدرعة لنقل المشاة من طراز Stryker مع 20 مدحلة ألغام لوائين من القدرات المدرعة.

في المجموع، التزمت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 27.4 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بدء عمل إدارة بايدن. ومنذ عام 2014، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 29.5 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا وأكثر من 26.7 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي غير المبرر والوحشي في 24 فبراير 2022".

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنطونوف قد علّق على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن اعتزام الإدارة الأمريكية الإعلان عن حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بأن روسيا سوف تدمّر أي أسلحة يزوّد بها الأمريكيون أو "الناتو" نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: وزارة الدفاع الأمريكية