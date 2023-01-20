ضابطة مخابرات أمريكية تصف نقص أسلحة الجيش بسبب دعم كييف بـ "الخطير"

كشفت ضابطة المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعدة ريبيكا كوفلر، لقناة فوكس نيوز، أن البنتاغون يواجه "أزمة حقيقية" في قضية مخزونات الأسلحة والذخيرة بسبب استمرار الإمدادات لكييف.

وتعليقا على المخاوف من أن البنتاغون يستنزف احتياطياته لدعم كييف، قالت كوفلر: "في الواقع، نحن الآن في أزمة خطيرة ونعاني من نقص في بعض أنظمة أسلحتنا.. لدينا نقص في المعروض، ونفتقر للكثير من الذخائر".

وأضافت: "ليس لدينا ما يكفي من صواريخ جافلين، وأيضا ليس لدينا ما يكفي من صواريخ ستينغر، وكذلك من الذخيرة من عيار 155 ملم".

وبحسب قولها، فإن للجيش الأمريكي متطلباته الخاصة من الذخيرة لتدريب الأفراد العسكريين والحفاظ عليهم، ووفقا لكوفلر، حتى الآن سيستغرق الأمر سنوات لتجديد إمدادات الأسلحة لدعم الخطط العسكرية الأمريكية.

وأشارت الضابطة، إلى أنه بالنسبة لتجديد مخزونات صواريخ "ستينغر" قد يستغرق الأمر 18 عاما، وبالنسبة لصواريخ جافلين قد يصل إلى 8 سنوات، لذلك من العار أن يركز البنتاغون على هذا الصراع بالذات، وقد فقد الصورة الكبيرة، ولم يقلق بشأن سلامتنا الخاصة.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة ومعدات بقيمة 2.5 مليار دولار كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، وفي المجموع، منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن، خصصت واشنطن أكثر من 27.4 مليار كمساعدة عسكرية لكييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول "الناتو تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي