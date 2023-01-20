الكرملين: العلاقات مع الولايات المتحدة عند أدنى مستوياتها تاريخيا 

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الآن عند أدنى مستوياتها تاريخيا، مضيفا أنه لا يوجد أمل في تحسنها في المستقبل القريب.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه "على الرغم من الآمال الخجولة (لقمة) جنيف وما إلى ذلك، إلا أنها كانت سيئة للغاية بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية. علاقاتنا الثنائية الآن في أدنى مستوياتها تاريخيا، وللأسف ليس هناك أمل في تحسنها على المدى القريب".

ومنذ إعلان روسيا عن بدء العملية العسكرية الخاصة، سارعت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بفرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا بهدف الضغط عليها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، كما لفت إلى أن سياسة العقوبات التي تتبعها الدول الغربية قد وجهت ضربة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وأكدت القيادة الروسية منذ ما قبل الأزمة استعدادها لحل الأزمة الأوكرانية عن طريق المفاوضات والطرق الدبلوماسية، إلا أن كييف وبدعم غربي ترفض حتى الآن الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتصر على مواصلة الأعمال القتالية واستهداف المناطق السكنية في مدن دونباس.

المصدر: RT