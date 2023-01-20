تجميد الحسابات البنكية لقناة "RT France" في فرنسا

أفادت قناة "RT France"، اليوم الجمعة، بتجميد حساباتها البنكية في الأراضي الفرنسية بطلب من السلطات الفرنسية.

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وكتبت صحيفة "Le Monde" أن تجميد حسابات القناة تم لطلب من دائرة الخزينة الرئيسية لوزارة المالية الفرنسية وفق "معيار الانتماء".

وقالت رئيسة "RT France"، كسينيا فيودوروفا: "تلقينا رسالة من مصرفنا بشأن تجميد حسابات "RT France" بطلب من السلطات الفرنسية على خلفية الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا التي تم اتخاذها في ديسمبر الماضي".

وأضافت: "على الرغم من حقيقة أن قناة "RT France" ليست على القائمة ولديها الحق في العمل في فرنسا، فإن مثل هذا القرار يشل أنشطتنا بالفعل. من الواضح أن واقع وجودنا نفسه أثار غضبا لدى السلطات (الفرنسية)".

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للصحفيين، ريكاردو غوتيريس، سابقا، إن حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي بما فيها قناة "ٌRT" ووكالة "سبوتنيك" "يشكل سابقة خطيرة يمثل تهديدا على حرية الصحافة".

المصدر: RT