أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على أربع مناطق بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف: "فرضت القوات الروسية السيطرة العملياتية على أربع مناطق قرب مدينة أوريخوف، وهذا نجاح محلي لقواتنا".

وأكد روغوف، أنه وفقا للمعلومات الواردة من عمليات اعتراض الإشارات اللاسلكية، أن القوات الأوكرانية في المنطقة، تشعر بنقص في المدفعية والطائرات المسيرة، مما قد يجبرهم على التراجع.

وتقع مدينة أوريخوف، في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، بالقرب من خط التماس، وفقدت أوكرانيا السيطرة على أكثر من 70% من المنطقة.

وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إطلاقها في 24 فبراير2022، بهدف اجتثاث النازية الأوكرانية الجديدة ونزع السلاح من القوات الأوكرانية، وحماية المواطنين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والعنف خلال السنوات الثمانية السابقة من قبل قوات كييف.

المصدر: تاس