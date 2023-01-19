حسن نصر الله: أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر التي وقعت أول اتفاق سلام مع إسرائيل

دعا أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصرـ الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: "هل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وقال حسن نصر الله في خطاب له: "أدعوكم لمراقبة الوضع الاقتصادي في مصر الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع "إسرائيل، فهل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

وأضاف نصر الله: "دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟".

وقال: "الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز".

المصدر: RT