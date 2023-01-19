حسن نصر الله: لن تكون هناك تسوية في المنطقة

أكد أمي ن عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أنه "لن تكون هناك تسوية في المنطقة"، لافتا إلى أنه "يجب بناء الرؤية الاقتصادية على أنه لا استقرار في ظل الصراع مع العدو الإسرائيلي".

إقرأ المزيد

وقال حسن نصر الله: "يجب عدم بناء رؤية اقتصادية وفق حسابات سياسية خاطئة بما فيها أنه ستكون هناك تسوية في المنطقة".

وأضاف نصر الله: "لا نقاش حول وجود ثروة هائلة في البحر الأبيض المتوسط ولا نقاش حول أنه ستكون لها الأولوية في العالم".

وأردف: "قطعا وحتما وجزما يوجد نفط في اليابسة وفق الدراسات وما أوقف كل المحاولات السابقة هو السياسة".

وتابع أمين عام "حزب الله": "مغتربون لبنانيون يتعرضون للخطر والاعتداء الأميركي من خلال وضع رجال أعمال وتجار كبار على لوائح الإرهاب بتهم ظالمة".

وأكمل حسن نصر الله: "نحتاج إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفاً وتصمد وتتحدى وتتخذ قرارات جريئة..نحتاج دولة يقدم مسؤولوها المصلحة العامة على المصالح الشخصية ويواجهون الضغوط".

واستطرد نصر الله: "فلتأت لي بدولة تملك شجاعة التوجه شرقا وتملك استقلالية القرار".

المصدر: "الميادين"