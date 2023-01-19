وسائل إعلام: فرنسا تدرس احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "Politico" بأن فرنسا تدرس حاليا احتمال توريد دبابات "Leclerc" إلى كييف.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح مسؤول فرنسي لم تذكر اسمه قوله: "السؤال صعب ولم يتم حله في باريس. لكننا نفكر فيه. سنرى ما الذي سيقرره الاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء الفرنسي والألماني".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في ديسمبر الماضي أن بلاده تريد الحصول على الدبابات التي تتفق، مع معايير حلف الناتو، وخاصة دبابات "Leclerc" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة نفسها سابقا عن مسؤولين فرنسيين أن دبابات "Leclerc" لا تنتج حاليا، مما يثير قضايا تتعلق بالصيانة وقطع الغيار الضرورية لها.

المصدر: نوفوستي