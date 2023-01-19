أسير أوكراني: مدربون من الناتو شاركوا في تدريب العسكريين الأوكرانيين قبل سنوات من التصعيد

تحدث الأسير من كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية، رينات علييف، عن مشاركة مدربين من حلف الناتو في التدريب القتالي للعسكريين الأوكرانيين قبل عدة سنوات من تصعيد النزاع في دونباس.

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وقال علييف في حديث لوكالة "تاس": "عندما كنت في الخدمة شهدت مدربين كنديين قاموا بتدريس الطب العسكري. درسوا تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في ساحة المعركة. تلقت مجموعات أخرى تدريبا مختلفا منهم، وفقا لخصوصيات العمل. علموا الرماية والتكتيكات".

وبدأ علييف الذي ولد في مدينة خاركوف الأوكرانية، خدمته في الجيش الأوكراني في عام 2018. وتحدث أنه مر بفترة التدريب الأولي في ساحة للتدريب في قرية ستاريتشي بمنطقة لفوف، مشيرا إلى أن العسكريين من حلف الناتو كانوا متواجدين في المركز التدريبي على أساس دائم. وآنذاك أيضا قاموا بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الأسلحة الغربية، بما فيها البنادق. وهناك رأى علييف لأول مرة أنظمة "جافلين" (الأمريكية) المضادة للدبابات التي بدأت القوات الأوكرانية تستخدمها على نطاق واسع في عام 2022 في دونباس. وبعد الخدمة العسكرية العادية وقع علييف عقدا مع كتيبة "آزوف" العسكرية حيث كان يعمل مشغلا مدفعيا لمركبة مدرعة في وحدة منفصلة للقوات الخاصة. وفي لحظة بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كان يتواجد في مدينة ماريوبول حيث وقع في الأسر في مايو الماضي.

وقال: "كنا محاصرين في مصنع "آزوفستال" لمدة شهر. نفدت الذخيرة والطعام، وكان الجرحى يموتون. لم يعد هناك أي جدوى من الدفاع أو المقاومة. لم نر قيادتنا تقريبا إذ أنهم جميعا كانوا في مخابئ مختلفة".

وأوضح الأسير علييف أن القيادة والعسكريين المميزين من الوحدات المحاصرة كانوا متواجدين في مخابئ منفصلة، مشيرا إلى أن توزيع المواد الغذائية كان يتم بشكل مناسب أيضا. كما أفاد بأن الأعمال القتالية في ماريوبول كانت تجرى بمشاركة مجموعة متعددة الجنسيات (مرتزقة) بما فيها الوحدة الأفغانية.

المصدر: تاس