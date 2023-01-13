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أسير أوكراني يؤكد وجود مرتزقة أمريكيين في قوات كييف

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أسير أوكراني يؤكد وجود مرتزقة أمريكيين في قوات كييف
Sputnik
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اعترف أسير أوكراني قاتل في بلدة نوفوسيلوفسكي بجمهورية لوغانسك، بوجود مرتزقة أمريكيين يقاتلون في صفوف قوات كييف.

وقال الأسير: "بدأ إطلاق النار من الجهة اليمنى. كان الأمريكيون يجلسون في الملجأ. دخل الرجال وألقوا قنابل يدوية".

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وردا على سؤال توضيحي حول الرجال الذين كان يتحدث عنهم، أجاب أنه وفقا لمعلوماته، يمكن أن يكونوا مقاتلين من الجيش الروسي أو من قوات "فاغنر".

وأشار إلى أن أحد الأمريكيين اتصل عبر الراديو وصرخ أنه بحاجة إلى المساعدة.

وأضاف: "اقترب الأمريكي إلى نقطتنا، وضحنا له الاتجاه الذي يريد أن يسلكه. حيث كان هناك عمليات إجلاء خاصة بهم".

المصدر: نوفوستي

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