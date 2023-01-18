بغداد تعيد افتتاح المدرسة العراقية في موسكو

أعلنت وزارة التربية العراقية استلام بناء المدرسة العراقية في موسكو، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بين العراق وروسيا.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بالجانب التعليمي للمدارس العراقية في الخارج، وإنجاز آخر يُضاف إلى رصيدها في حكومة الخدمة الوطنية بقيادة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

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وجرت مراسيم تسليم مفاتيح البناء بحضور الوكيل الإداري لوزارة التربية العراقية فلاح محمود القيسي ورئيس البعثة والقائم بأعمال السفارة العراقية في روسيا علي عبد الكريم ومدير عام العلاقات الثقافية علاء عبد عودة الوائلي ومدير التبادل الثقافي فراس محمد حسن.

وقال القيسي: "لقد نجحنا وبالتنسيق المبُاشر مع الجهات الروسية من إعادة افتتاح المدرسة العراقية بصفتها صرحا تربويا مهما يحمل اسم الوطن بالإضافة الى تدريس المناهج العراقية في بلد يهتم بالتنوع التربوي والثقافي، وهنا برز دورنا في المتابعة الإدارية لسير عمل المدرسة وحلحلة الأزمات المتراكمة والمشاكل بالغة التعقيد".

وأعرب عن امتنانه وشكره لوزير التربية العراقي على الدعم اللامحدود الذي يقدمه لهذه المؤسسة التي تعتبر الواجهة الحضارية والعلمية للبلد ولجميع الجاليات العربية.

المصدر: RT