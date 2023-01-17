لافروف يطلع السفراء العرب في موسكو على تطور الوضع في أوكرانيا

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا مع سفراء الدول العربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو، أطلعهم خلاله على تطور الوضع في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إن "وزير الخارجية الروسية أبلغ الدبلوماسيين العرب بشكل مفصل بتطور الأحداث في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية هناك".

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وأشارت إلى أنه خلال اللقاء تم إيلاء اهتمام خاص لسبل التسوية في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية شاملة في سوريا، والتطبيع في ليبيا واليمن.

ولفتت إلى أنه تم التأكيد على نية موسكو تعزيز العلاقات مع الدول العربية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بصيغ ثنائية ومتعددة الأطراف.

وعبر لافروف في وقت سابق عن تقدير روسيا لموقف جامعة الدول العربية المتوازن إزاء أزمة أوكرانيا.

المصدر: RT