الدفاع الروسية: القضاء على 220 جنديا أوكرانيا وتدمير عدد من المدافع والرادارات أجنبية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت اليوم الماضي بتصفية أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال بدونباس، إضافة إلى تدمير عدد من قطع المدفعية والرادارات أجنبية الصنع.

جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، في ما يلي أبرز ما رد فيه:

إجملي خسائر العدو: أكثر من 50 جنديا ودبابة على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وأكثر من 60 جندي دبابة على محور دونيتسك وسط استمرار تقدم القوات الروسية هناك، و40 جنديا، بينهم أفرد مجموعتي تخريب واستطلاع، على محور جنوب دونبتسك

إصابة مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، إضافة إلى إصابة 82 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 98 منطقة

يتبع..