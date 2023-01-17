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رئيس بولندا: قمنا بتوريد كل أنظمة "Piorun" للدفاع الجوي تقريبا إلى أوكرانيا

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رئيس بولندا: قمنا بتوريد كل أنظمة
AP
الرئيس البولندي أندريه دودا
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صرح الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن بلاده نقلت جميع أنظمة "Piorun" المحمولة للدفاع الجوي تقريبا إلى أوكرانيا.

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وقال دودا أثناء خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "قمنا بتوريد كل أنظمة "Piorun" المتوفرة لدينا تقريبا. و"Piorun" هي أنظمة مضادة للطائرات".

ولم يذكر الرئيس البولندي العدد المحدد لهذه الأنظمة الموردة لأوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بأنه بالإضافة إلى أوكرانيا وردت بولندا 100 منصة إطلاق و300 صاروخ من طراز "Piorun" إلى إستونيا.

يذكر أن أنظمة "Piorun" تعد نسخة محدثة بشكل عميق لأنظمة "GROM" التي تم إنشاؤها وإنتاجها في بولندا على أساس أنظمة "إيغلا" السوفيتية.

المصدر: نوفوستي

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