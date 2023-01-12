بولندا تسعى لـ"إجبار" دول الناتو على إمداد كييف بالدبابات

صرح المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم الخميس بأن وارسو تريد إجبار دول الناتو الأخرى على إمداد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد".

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جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس البولندي أنجيه دودا أثناء زيارته إلى مدينة لفوف الأوكرانية الأربعاء، أن بلاده ستسلم سرية من دبابات "ليوبارد" في إطار تحالف دولي يجري تشكيله حاليا.

وفي حديث للتلفزيون البولندي قال مولر ردا على سؤال حول خطط التحالف لتزويد أوكرانيا بالدبابات: "إذا لم ندافع عن أوكرانيا المستقلة، فسنكون الهدف التالي. علينا التحدث عن ذلك بصراحة. إذا خسرت أوكرانيا، فستخسر بولندا أيضا".

وأضاف: "هدفنا هو أن تدافع أوكرانيا عن نفسها، ولهذا فهي بحاجة إلى معدات. يجب أن يتسبب الضغط السياسي في إحداث مثل هذا التأثير بحيث تنضم دول أوروبية أخرى إلى هذه الإجراءات (نقل دبابات ليوبارد لأوكرانيا)".

ويمتلك الجيش البولندي حاليا 249 دبابة من نوع "ليوبارد"، منها ما يقرب من 150 دبابة من الطراز الأقدم "ليوبارد 2A4"، ونحو 100 دبابة من الطراز الأحدث "ليوبارد 2A5".

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وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار الناطق بلسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وحذرت الخارجية الروسية الدول الغربية من أن مساعدتها العسكرية المستمرة على نطاق واسع لكييف، تورطها أكثر فأكثر في الصراع إلى جانب نظام كييف"، وأن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا تعتبر هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"