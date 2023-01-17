رئيس فيتنام يتنحى عن منصبه

قدم رئيس فيتنام نجوين شوان فوك، استقالته من منصبه، فيما وافقت اللجنة المركزية للحزب الحاكم على قراره بتعليق عمله كعضو في المكتب السياسي للحزب.

وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة، "كان فوك زعيما رئيسيا للحزب والدولة. كان موثوقا به وتم تكليفه بالعديد من المناصب المهمة من قبل اللجنة والمكتب السياسي. كرئيس للوزراء خلال الفترة 2016-2021، قاد فوك وأدار الجهود في مكافحة جائحة كوفيد-19".

وأضاف: "إلا أن الرئيس كان مسؤولا عن السماح لعدد من المسؤولين، بمن فيهم نائبان لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء، بارتكاب انتهاكات تسببت في عواقب وخيمة. استقال نائبان لرئيس الوزراء من منصبيهما، بينما يواجه وزيران والعديد من المسؤولين الآخرين تهما جنائية. وقد قرر فوك تحمل المسؤولية والاستقالة من مناصبه والتقاعد عن العمل السياسي".

وأعلنت اللجنة أنه "بالنظر إلى لوائح الحزب وطلبه الشخصي، وافقت لجنة الحزب المركزية على السماح لفوك بالاستقالة من منصب زعيم الدولة والحزب وكرئيس لمجلس الدفاع والأمن الوطني من 2021-2026".

وكان فوك (69 عاما)، عضوا في لجنة الحزب المركزية والمكتب السياسي والجمعية الوطنية لفترات متعددة.

من عام 1997 إلى عام 2006، كان رئيسا للجنة الشعبية لمقاطعة كوانج نام. عين رئيسا لمكتب الحكومة عام 2006 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2011، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك بخمس سنوات.

وتم انتخابه رئيسا في أبريل 2021.

المصدر: vnexpress