أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاحات كبيرة للجيش الروسي في مدينة ماريينكا.

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وقال لقناة "روسيا 24" اليوم الثلاثاء: "هناك نجاحات معينة وهي كبيرة لحد ما، في التجمع السكني ماريينكا. ونشهد هناك عمل عسكريينا ليلا ونهارا وهم يقومون بتطهير الأراضي وتحرير التجمع السكني".

وأضاف أنه يأمل بأن يتم بسط السيطرة الكاملة للعسكريين الروس على المدينة في المستقبل القريب.

كما أشار إلى أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على محطة "سول" لسكك الحديد في منطقة مدينة سوليدار، وتمكنت من قطع اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين مدينتي سيفرسك وأرتيوموفسك.

وقال: "كان من المهم بالنسبة لنا، بلا شك، قطع الاتصالات بين مدينتي سيفيرسك وأرتيوموفسك. ويمكن القول إن شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة نجحت في ذلك".

وأعلنت وسائل الإعلام الروسية في مساء 12 يناير الجاري عن انتهاء عملية تحرير مدينة سوليدار من قبل القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي