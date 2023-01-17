سيئول تصدر بيانا موجها لإيران توضيحا لتصريحات رئيس كوريا الجنوبية في الإمارات

أوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن تصريح الرئيس يون سيوك-يول "بأن إيران هي عدو الإمارات"، لا صلة له بالعلاقة بين الدول على وجه الخصوص والعلاقة بين كوريا الجنوبية وإيران.

وذكرت الخارجية أن "تصريح الرئيس يون جاء ضمن كلمة تشجيعية للجنود الكوريين في الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدة أن "الدولة احتفظت بعلاقة الصداقة التعاونية مع ايران لفترة طويلة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1962م، وأن إرادة الحكومة ثابتة دون تغيير في تطوير العلاقات معها باستمرار".

وسبق أن أكدت الوزارة أن "وحدة أخ المتمركزة في الإمارات هي وحدة عسكرية غير قتالية، حيث تقوم بمهمة تدريب الجنود الإماراتيين وحماية الكوريين في حالة طارئة في محاولة منها لإزالة سوء الفهم الذي قد ينجم حول دور وحدة أخ بسبب تصريح الرئيس يون".

وقام الرئيس يون الذي يقوم بزيارة الإمارات العربية المتحدة حاليا، بزيارة تشجيعية للجنود في وحدة أخ الكورية في الإمارات يوم الأحد الماضي، حيث قال "هنا موطنكم، وأن تأمين الأمن للدولة الصديقة، الإمارات هو تأمين لأمننا أيضا"، مضيفا: "عدو الإمارات الأكثر تهديدا هو إيران، وعدونا هو كوريا الشمالية وأن موقفنا وموقف الإمارات متشابه جدا".

وظهرت انتقادات من المعارضة في سيئول لتصريح يون بكونه يمكن أن يسبب سوء الفهم ونتيجة سلبية في العلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر خان إن بلاده تتابع بجدية موقف الحكومة الكورية الجنوبية الأخير وعلى وجه الخصوص، تصريحات الرئيس يون غير الملائمة من الناحية الدبلوماسية حول العلاقات بين إيران والإمارات.

المصدر: "يونهاب"