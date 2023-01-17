رئيس الأركان البريطاني: إرسال الدبابات إلى كييف سيضعف جيشنا

أكد رئيس الأركان البريطاني، باتريك ساندرز، أن تزويد بلاده أوكرانيا بدبابات تشالنجر2 سيضعف الجيش البريطاني.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ساندرز قوله: "نقل هذه الدبابات سيجعلنا أضعف مؤقتا، لا شك في ذلك".

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وأشار إلى أن إرسال الدبابات من شأنه أن "يترك فجوة" في المخزونات البريطانية ويجعل من الصعب على البلاد الوفاء بالتزاماتها تجاه "الناتو".

وأعرب عن وجود قلق في الجيش البريطاني بسبب هذا القرار.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق أنها ستزود أوكرانيا بـ14 دبابة Challenger 2 خلال أسابيع، وستكثّف نشاطها الدبلوماسي عالميا لحشد المزيد من الأسلحة لقوات نظام كييف.

المصدر: RT