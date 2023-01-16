النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي لعدم الخطأ بحظر إصدار التأشيرات للروس

دعا وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، الاتحاد الأوروبي لتفادي الخطأ لدى تقيده بحظر إصدار التأشيرات للروس، إن تم اعتماد هذا الحظر، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وقال الوزير خلال مؤتمر في باريس، يوم الاثنين: "علينا ألا نخطئ بحظر إصدار التأشيرات لـ144 مليونا من الروس".

وأضاف أنه على خلفية النزاع في أوكرانيا، "يجب التفكير في اليوم التالي، والأسبوع التالي والشهر التالي" في العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أنه من شأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تلعب دورها في هذه المسألة، علما بأنها واحدة من المنصات القليلة حيث يوجد دبلوماسيون روس حتى الآن.

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وكان وزير الخارجية النمساوي قد انتقد العام الماضي قرار بولندا عدم دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة لودز البولندية، حيث كانت بولندا تترأس المنظمة في العام الماضي.

ولفت الوزير النمساوي في تصريحاته السابقة إلى أنه من المستحيل بناء الأمن الأوروبي بدون روسيا.

وجدير بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أوقف في سبتمبر عام 2022 العمل باتفاقية نظام السفر الميسّر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما جعل حصول المواطنين الروس على تأشيرة "شينغن" أمرا شبه مستحيل.

المصدر: نوفوستي