برلسكوني يدعو للعمل على انضمام روسيا للاتحاد الأوروبي ويعلق على سبب فشل ذلك سابقا

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، إنه من العار على الأوروبيين الفشل في بناء أوروبا قوية بانضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال برلسكوني "إنه عار حقيقي، لكن لا يزال يتعين علينا العمل لتحقيقه في المستقبل، لأننا لا نستطيع التفكير في أن الوضع اليوم أسوأ مما كان عليه الحال إبان الحرب الباردة".

وأضاف: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي لن يكون سهلا ولن يستغرق وقتا قصيرا".

وتابع قائلا خلال تقديم مرشحي حزبه لانتخابات مقاطعة لومبارديا (شمال) يوم الاثنين: "حاولت إقناع بوتين بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم أنجح لأن هناك بعض الدول رفضت ذلك لأنها كانت تتخوف من فقدان ثقلها في أوروبا".

وصرح بأن روسيا دولة أوروبية من جميع النواحي، وكان من الممكن من خلال انضمامها إلى أوروبا وحلف شمال الأطلسي أن تشكل حماية قوية ضد نوايا الصين التوسعية.

واختتم بالقول: "أنا آسف لأنني لم أنجح في هذا المسعى".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية