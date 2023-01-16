زاخاروفا تطالب وزير الخارجية البريطاني بتفسير دعمه للنازيين الجدد في أوكرانيا

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه على وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، توضيح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا على "تيليغرام": "جيمس، أنت لا تفهم. لقد فرضنا عليك عقوبات بسبب مسارك المعادي لروسيا. لكن لا يزال يتعين عليك توضيح دعمك لنظام كييف والنازية الجديدة".

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وقالت في وقت سابق، إنه تم إدراج كليفرلي ورئيس أركان الجيش البريطاني باتريك ساندرز في قائمة العقوبات الروسية.

وذكرت أن قائمة العقوبات الجوابية الروسية، التي تم نشرها مؤخرا، تضم 36 شخصا.

وأضافت: "بسبب استمرار الحكومة البريطانية بانتهاج مسار مناهض لروسيا في يناير 2023، تقرر إضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء وممثلي هيئات حماية القانون والسلك الصحفي في بريطانيا إلى قائمة العقوبات الروسية".

المصدر: نوفوستي