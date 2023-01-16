الرئاسة التركية: أردوغان أجرى محادثات مهمة مع بوتين

قالت الرئاسة التركية في بيان يوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الإعلام والاتصالات في الرئاسة التركية، فقد تم خلال المحادثات بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

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وذكر البيان أنه تمت مناقشة قضايا ممر الحبوب، وتصدير الأمونيا والأسمدة.

كما تمت مناقشة خطوات ملموسة في مشروع "تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا، وإرسالها إلى الدول الإفريقية المحتاجة".

وأكد الرئيس التركي أردوغان خلال المحادثات، على أن تركيا مستعدة للقيام بمهمة التيسير والوساطة، من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيها تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والوضع في سوريا وقضايا أخرى.

وقال الكرملين في بيانه: "لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى الخط المدمر الذي يتبعه نظام كييف، الذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من الرعاة الغربيين والزيادة في حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".

كما تطرق الزعيمان إلى مسألة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وعلى رأسهم الجرحى، بالإضافة إلى واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ صفقة الحبوب.

وبحث الرئيسان الوضع في سوريا، وأكدا أيضا عزمهما تطوير التعاون بين البلدين، بما في ذلك مشروع مركز الغاز.

المصدر: RT + وكالات