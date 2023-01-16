أوكرانيا توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على 18 مليار يورو

وقعت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم، تنص على إمداد كييف بمبلغ 18 مليار يورو، كقرض مالي مسهل بفترة سداد تصل إلى 35 عاما.

وأفاد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، عبر "تويتر"، بأن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقعا مذكرة تنص على دعم الاقتصاد الأوكراني بمبلغ 18 مليار يورو".

وأضاف، أن كييف ستستلم 3 مليارات يورو كدفعة أولى من المبلغ المتفق عليه، خلال الأسبوع الجاري.

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Ukraine and the EU have just signed a Memorandum of Understanding to provide €18bn in macro-financial assistance. We expect to receive a tranche of €3bn this week. Many thanks to @vonderleyen & @VDombrovskis. This will help maintain macroeconomic stability going forward. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 16, 2023

ووافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية في الـ 9 من نوفمبر 2022، وعرضت خلاله برنامجا جديدا لدعم الائتمان المالي لأوكرانيا، بقيمة 18 مليار يورو عام 2023، ومنح أوكرانيا فترة سداد تصل إلى 35 عاما، بحيث تشرع بالسداد عام 2033.

وأفادت المفوضية الأوروبية، بأنها ستشرع بتحويل الأموال إلى أوكرانيا على دفعات، بداية العام 2023.

المصدر: نوفوستي