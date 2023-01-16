مسؤول: ارتفاع عدد المسيرات التي تم إسقاطها فوق سيفاستوبول إلى 7

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أنظمة الدفاع الجوي للمدينة وأسطول البحر الأسود قامت اليوم الاثنين بإسقاط 7 مسيرات فوق المدينة.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "لم تتضرر أي منشآت لا في المدينة ولا في منطقة المياه. أشير إلى أنه تم إسقاط كل المسيرات فوق البحر".

وأضاف أن كييف تحاول عرض هذا الهجوم الفاشل كإنجاز آخر للقوات الأوكرانية. وأوضح: "تكتب (كييف) عن وقوع انفجارات في المدينة وتدعو لإرسال تأكيدات لها. إننا نؤكد أن أحدا لن يرسل شيئا لكم، لأن الوضع في المدينة هادئ".

وأشار المسؤول إلى أن العسكريين الروس صدوا هجوم المسيرات العدائية بثقة، متابعا: "تتم مراقبة الوضع الجوي. ولا تزال كل الأجهزة جاهزة". كما دعا سكان المدينة للاعتماد على المعلومات الرسمية فقط.

المصدر: نوفوستي