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عمدة سيفاستوبول: إسقاط مسيرتين فوق المدينة

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عمدة سيفاستوبول: إسقاط مسيرتين فوق المدينة
Sputnik
سيفاستوبول، روسيا، أرشيف
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أفاد عمدة مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، بإسقاط مسيرتين اليوم الاثنين فوق المدينة.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "هناك هجوم جديد باستخدام المسيرات. قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط مسيرة فوق البحر كانت في طريقها إلى بيلبيك".

وأضاف رازفوجايف: "الوضع حتى الآن: تم إسقاط 3 مسيرات فوق البحر. وتواصل قواتنا وأجهزة الدفاع الجوي صد الهجوم. ونحافظ على الهدوء".

وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن القوات الأوكرانية شنت هجومها الأول باستخدام مسيرة في الليلة الماضية وتم اعتراض هذه المسيرة فوق خليج سيفاستوبول.

في الأسبوع الأول من العام الجاري أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 5 مسيرات على الأقل في شبه جزيرة القرم. ونجحت أنظمة الدفاع الجوي للمنطقة في صد جميع محاولات الهجوم.

المصدر: نوفوستي

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