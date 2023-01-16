صحيفة: كتيبتان أوكرانيتان غادرتا خط المواجهة في أرتيوموفسك وسوليدار بسبب نقص الذخيرة

أفادت صحيفة "El Pais" الإسبانية بأن كتيبتين أوكرانيتين غادرتا خط المواجهة في مدينتي أرتيوموفسك وسوليدار بسبب نقص الذخيرة.

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ونقلت الصحيفة تصريحا لقائد دبابة من اللواء الميكانيكي الـ24 للقوات الأوكرانية بلقب "بورشطين" اعترف فيه بنقص الذخيرة وبأن من بين الدبابات الست الموجودة في سريته بقيت دبابة واحدة فقط في الخدمة وهي دباباته.

وأشارت الصحيفة إلى أن "القذائف الروسية تحلق باستمرار فوق المعدات العسكرية بسرعة شيطانية" على الطريق الذي يربط مدينتي قسطنطينوفكا وكراماتورسك.

المصدر: RT