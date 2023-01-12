وصف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، ما ورد في وسائل إعلام أوكرانية عن "ممر أخضر" في منطقة سوليدار، "بالمسرحية الرخيصة".

وقال: " عندما قامت وسائل الإعلام الأوكرانية مرة أخرى بتقديم مسرحية رخيصة حول موضوع تنظيم ممر أخضر لإنقاذ الجنود الذين كانوا محاصرين في منطقة سوليدار، نتذكر ما يلي. قبل 80 عاما بالضبط، بدأت عملية القوات السوفيتية للقضاء على المجموعة النازية في ستالينغراد. تصوروا لو أن (يوزف) غوبلز تحدث في ذلك الوقت عن إمكانية الاتفاق مع الروس على تطبيق إجراء الإجلاء على قوات (فريدريك) باولوس المحاصرة في ستالينغراد".

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مساء أمس الأربعاء، تم الإعلان عن إجلاء المدنيين من سوليدار والقضاء على 500 عسكري أوكراني لم يرغبوا بالاستسلام هناك.

قبل ذلك أعلن يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن الوحدات الروسية سيطرت بالكامل على منطقة سوليدار ويدور القتال وسط المدينة. وشدد على أنه لا يمكن بتاتا الحديث عن أي "ممر إنساني" هناك.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات الإنزال الجوي الروسية طوقت سوليدار من الأجزاء الشمالية والجنوبية، وتقوم فصائل اقتحام بالقتال في المدينة نفسها.

المصدر: نوفوستي