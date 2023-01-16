وصول العسكريين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على "باتريوت"

وصل العسكريون الأوكرانيون إلى أوكلاهوما الأمريكية للتدرب على تشغيل منظومات "باتريوت" المضادة للطائرات.

Roughly 100 Ukrainian troops arrived on U.S. soil this evening - they'll soon begin training on the Patriot missile system at Fort Sill, OK. @ZelenskyyUa says the system will make a significant difference in bolstering Kyiv's defenses against Russia. @FoxNewsMMR@FoxNewspic.twitter.com/JFCC6GvA43 — Austin Westfall (@WestfallAustin) January 16, 2023

وقد نشر مراسل "فوكس نيوز" أوستن ويستفول مقطع فيديو لهبوط طائرة في مطار فورت سيل الإقليمي على متنها 90-100 عسكري أوكراني سيبدأون التدريب على تشغيل نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في قاعدة فورت سيل بأوكلاهوما هذا الأسبوع.

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وكان البنتاغون قد أكد في وقت سابق أن الجيش الأوكراني سيتدرب على تشغيل "باتريوت" في أوكلاهوما، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر إن الأمريكيين يتوقعون أعدادا ما بين 90-100 عسكريا أوكرانيا لاستخدام وصيانة أنظمة "باتريوت" في غضون بضعة أشهر، والتي تضمنت أحدث حزمة مساعدات إلى كييف أول بطارية منها.

في سياق متصل، وافق المجلس التشريعي في أوكلاهوما الأسبوع الماضي على قرار بشأن عدم قبول مبادرة السلطات الفدرالية بإرسال قوات أوكرانية إلى الولاية، حيث لفت السيناتور المحلي ناثان دام، في نص القرار، الانتباه إلى حادث سقوط صاروخ أوكراني على أراضي بولندا ومقتل اثنين من المدنيين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط على مستوى توريد الأسلحة، ولكن أيضا على مستوى تدريب الأفراد العسكريين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي