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رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قطع 9 ساعات بالقطار ليزور أوكرانيا

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رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قطع 9 ساعات بالقطار ليزور أوكرانيا
ria.ru
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أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن رئيسها بوجار عثماني، سيلتقي اليوم الاثنين في أوكرانيا، بكبار المسؤولين الأوكرانيين، لمناقشة القضايا الأمنية.

وكتب عثماني عبر حسابه في تويتر: "بعد رحلة طويلة دامت 9 ساعات بالقطار، وصلنا إلى كييف، ونتطلع إلى اجتماعات مثمرة مع القادة الأوكرانيين، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومساعدة الناس".

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وتعد زيارة بوجار عثماني، لكييف اليوم أول زيارة رسمية له كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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