رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قطع 9 ساعات بالقطار ليزور أوكرانيا

أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن رئيسها بوجار عثماني، سيلتقي اليوم الاثنين في أوكرانيا، بكبار المسؤولين الأوكرانيين، لمناقشة القضايا الأمنية.

وكتب عثماني عبر حسابه في تويتر: "بعد رحلة طويلة دامت 9 ساعات بالقطار، وصلنا إلى كييف، ونتطلع إلى اجتماعات مثمرة مع القادة الأوكرانيين، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ومساعدة الناس".

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After a nine hour long trip by train, we arrived in Kyiv. Looking forward to productive meetings with Ukrainian leaders to discuss ways to strengthen security and stability in the region and helping people on the ground. #ItsAboutPeople#OSCE2023pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

وتعد زيارة بوجار عثماني، لكييف اليوم أول زيارة رسمية له كرئيس لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: نوفوستي