فوتشيتش يشكر روسيا على مساعدتها بشأن كوسوفو على الساحة الدولية

قال ديوان الرئاسة الصربية، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش شكر السفير الروسي ألكسندر بوكان خارتشينكو، على مساعدة روسيا لبلاده في الدفاع عن وحدة أراضيها في المحافل الدولية.

وذكر ديوان الرئاسة، في بيانه اليوم الأحد، أن الرئيس الصربي استقبل السفير الروسي صباح اليوم في بلغراد.

وأضاف البيان: " أبلغ الرئيس فوتشيتش السفير الروسي بتكثيف النشاط الدبلوماسي الدولي فيما يتعلق بالحوار بين بلغراد وبريشتينا. ومجددا قال الرئيس فوتشيتش إن صربيا تبقى حارسا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتدعو إلى احترام القانون الدولي".

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من جانبه، أكد السفير أن موقف روسيا يبقى ثابتا في دعم وحدة أراضي وسيادة صربيا، وشدد على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 في هذا الشأن.

وتابع البيان: "وشكر الرئيس فوتشيتش مرة أخرى على الدعم الذي تقدمه روسيا لصربيا في هذا الصدد في المحافل الدولية".

وناقش الطرفان كذلك، التعاون الثنائي مع التركيز على المجال الثقافي.

يوم الأربعاء الماضي، أشار فوتشيتش إلى ضغوط خارجية على بلغراد لكي تقبل بمنح عضوية الأمم المتحدة لجمهورية كوسوفو الانفصالية في سياق زيارة مرتقبة إلى صربيا يقوم بها مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شول.

وقبل ذلك بفترة نوه رئيس صربيا بأن الغرب سيطلب من السلطات الصربية التوقيع على اتفاقية مع جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بمجرد أن تدعم بلغراد العقوبات ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي