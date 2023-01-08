فوتشيتش: العقوبات الغربية ضد روسيا "سيف ذو حدين"

وصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، العقوبات الغربية ضد روسيا بـ "السيف ذو الحدين".

وصرح فوتشيتش لقناة TV Pink، بأنه يتوقع تكثيف الضغوطات على صربيا، بسبب الإشكالات التي يشهدها إقليم كوسوفو وميتوهيا، ورفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد روسيا.

ووصف فوتشيتش العقوبات الغربية ضد موسكو بـ "السيف ذو الحدين"، الذي سيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاته خلال الشتاء المقبل.

وأكد فوتشيتش، أن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي.

وأشار إلى أن صربيا تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية، وستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني، لكنها لن تشارك في العقوبات الغربية ضد روسيا.

المصدر: تاس