رئيس كوريا الجنوبية: الإمارات هي شريكنا الأمثل

تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك -يول بإنشاء قاعدة للازدهار المشترك المستقبلي لكوريا الجنوبية والإمارات حيث بدأ زيارة دولة للدولة الشرق أوسطية.

وأضاف يون خلال اجتماع مع حوالي 150 كوريا جنوبيا مقيما في الإمارات بعد وقت قصير من وصوله إلى أبوظبي في زيارة تستغرق أربعة أيام: "الإمارات العربية المتحدة التي تستعد لعصر ما بعد النفط، وجمهورية كوريا بأفكارها المبتكرة ومهاراتها التقنية هما الشريكان الأمثل.. بمناسبة زيارة الدولة هذه، سأضع موطئ قدم لقفزة رائدة للازدهار المشترك في المستقبل للبلدين".

وأشار يون إلى أن الإمارات هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي لديها شراكة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية.

وقال إنه منذ بناء كوريا الجنوبية لمحطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سريع، وتوسعت لتشمل كل شيء من الطاقة والبناء إلى الصحة والأسلحة والثقافة.

وأضاف يون قائلا: "مع احتفالنا بالعام الثاني منذ إطلاق إدارتنا هذا العام، سأعمل على تطبيع العلاقات التي تعوق ازدهار جمهورية كوريا وتوحيد جميع قدرات الأمة لإنتاج محركات نمو جديدة"، وتعهد أيضا بتعزيز بناء البنية التحتية والطاقة النووية وقطاعات الأسلحة في محركات تصدير جديدة.

ولفت يون إلى أنه يتوقع أن يرى "إنجازات كبيرة" من زيارته الرسمية لدولة الإمارات لدى وصوله مع وفد تجاري يمثل حوالي 100 شركة.

ومن المتوقع أن يوقع البلدان حوالي 30 مذكرة تفاهم في قطاعات الطاقة والأسلحة والاستثمار.

ويعتبر يون هو أول رئيس كوري جنوبي يقوم بزيارة دولة للإمارات منذ أقام الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 1980.

المصدر: يونهاب